Anche la terza e penultima giornata ai campionati italiani giovanili su pista riserva ai brianzoli quattro medaglie: un oro, un argento e due bronzi. A conquistare il titolo, il secondo personale in questi Assoluti di Firenze, è Cesare Castellani, 16enne di Fino Mornasco del Gruppo Sportivi Cicli Fiorin che si è imposto nel torneo di Velocità per la categoria allievi. Una volta raggiunta la finale per la medaglia d’oro il corridore di Fiorin ha battuto il veneto Gioele Libertani bissando così il successo ottenuto nella Velocità a Squadre. Con Castellani è salito sul podio il compagno di squadra Ivan Mosè Borghi Pellizoni (in foto) che nel match per la conquista del bronzo ha regolato il veneto Filippo Melotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: campionati giovanili su pista. I baby brianzoli centrano un oro, due argenti e un bronzo