Chiusura notturna per il casello della A25 Bussi-Popoli | la comunicazione di Strada dei Parchi

Chiude per una notte l'uscita della A25 Bussi-Popoli per esigenze di manutenzione. Lo fa sapere Strada dei Parchi. L'uscita sarà dunque chiusa, sia per chi viene da Torano che per chi viene da Pescara-A14, dalle 22 di martedì 5 agosto alle 6 di mercoledì.