Chitarra contesa tra Met e l’ex Rolling Stones Mick Taylor l’accusa | E’ stata rubata

(Adnkronos) – È scontro aperto tra il Metropolitan Museum of Art di New York e Mick Taylor, ex chitarrista dei Rolling Stones, su una storica chitarra Gibson Les Paul che, secondo il musicista, fu rubata nel 1971 e ora si troverebbe nei depositi del prestigioso museo newyorkese. La polemica è esplosa lo scorso 10 luglio.

La chitarra rubata ai Rolling Stones nel 1972 riemerge al Metropolitan Museum di New York - Roma, 14 luglio 2025 – Una chitarra scomparsa misteriosamente nel 1972 durante le turbolente sessioni di registrazione dell’album ‘Exile on Main Street’ dei Rolling Stones è appena riemersa in un luogo del tutto inaspettato: la collezione del Metropolitan Museum of Art di New York.

