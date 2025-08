ORBETELLO È Guido Zampar il direttore dell’ Unità operativa semplice in Chirurgia artroscopica della spalla e traumatologia dello sport, istituita all’interno della Uoc di Ortopedia dell’ ospedale di Orbetello, diretta dal dottor Pierfrancesco Perani ad interim. Zampar, originario della Capitale, proviene dal Sant’Andrea di Roma, già nel 2015 ha iniziato a lavorare ad Orbetello e, dopo esperienza nella Aous di Siena, dal 2018 è tornato a far parte della Asl Toscana sud est, dapprima all’ospedale Misericordia e da poco all’ospedale San Giovanni di Dio. "Ringrazio la direzione aziendale per aver voluto dare una risposta ulteriore ai bisogni di cure di questa zona - spiega il direttore dipartimentale di Ortopedia e Riabilitazione dell’Azienda Usl Toscana sud est, Pierfrancesco Perani - siamo certi che questa nuova organizzazione risulterà attrattiva sia per l’utenza che per i medici ortopedici che vorranno iper specializzarsi nella tecnica artroscopica e traumatologia sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chirurgia artroscopica. Una nuova Unità al San Giovanni