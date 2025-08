Chieti Calcio Femminile ripescato in serie C | il Consiglio direttivo della Lnd ufficializza il format della prossima stagione

Il Chieti Calcio Femminile disputerà il prossimo campionato di serie C. La decisione è arrivata oggi a Roma, dove si è riunito il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti che ha ufficializzato il ripescaggio della squadra neroverde.Oltre al Chieti, è stata ripescata anche la Torres. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

