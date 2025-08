Chi farà l’assessore all’Urbanistica di Milano? Il papabile è Bruno Ceccarelli ma c’è un ostacolo | Milly Moratti

MILANO – La soluzione è a portata di mano, è in casa, tra gli scranni del Consiglio comunale. Ma "purtroppo ha una controindicazione", osserva più di un esponente della maggioranza di centrosinistra. Esiste un "papabile" come nuovo assessore alla Rigenerazione urbana, colui che a settembre, o qualche settimana dopo (vedremo poi perché), potrebbe prendere il posto di Anna Scavuzzo, la vicesindaco a cui il sindaco Giuseppe Sala ha affidato "pro tempore" le deleghe che fino allo scorso 21 luglio erano di Giancarlo Tancredi, l'ormai ex assessore ora agli arresti domiciliari, travolto dall'inchiesta della Procura – avallata giovedì dal Gip – sull'urbanistica cittadina.

