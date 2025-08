Chi è l' ex presidente russo che minaccia Trump

Una volta era l’uomo del rinnovamento. La speranza liberale. O almeno così ci avevano fatto credere. Oggi è la voce piĂą violenta del Cremlino, il megafono dell’odio anti-occidentale, l’araldo del disastro nucleare. Dmitry Medvedev, quello che nel 2009 parlava di “valori democratici” e sognava “una societĂ di uomini liberi”, oggi si augura la morte di Volodymyr Zelensky, si chiede se tra due anni l’Ucraina esisterĂ ancora e ogni mattina — rigorosamente su Telegram — manda i suoi saluti all’Occidente con il solito monito: “Moriremo tutti”. Ora il delfino di Vladimir Putin ha ingaggiato uno scontro con Donald Trump, che di fronte alle sue minacce ha deciso di schierare due sottomarini nucleari “nelle regioni appropriate”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è l'ex presidente russo che minaccia Trump

In questa notizia si parla di: presidente - russo - minaccia - trump

Putin cosa nasconde? La mossa di Zelensky per scoprire le carte del presidente russo - Vladimir Putin gioca a scacchi, come tutti i russi fin dai banchi di scuola. Gli occidentali a carte, a volte bleffando.

Telefonata Putin-Trump, il presidente russo: «Cessate il fuoco solo con accordi appropriati» - Si è concluso nel tardo pomeriggio (ora italiana) del 19 maggio il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, definito dal leader del Cremlino come «informativo e utile».

Telefonata di due ore con Putin, Trump: "Subito i negoziati per il cessate il fuoco" | Il presidente russo non chiude, ma "servono compromessi" | Zelensky: "Non si decida senza di noi" - Il leader del Cremlino respinge la tregua immediata, ma è pronto a trattare la pace. Il tycoon: "Vaticano si è offerto per ospitare i colloqui, sarebbe fantastico"

Il presidente statunitense ha deciso di schierare due sottomarini nucleari in risposta alle “provocazioni” dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che negli scorsi giorni aveva intimato a Trump di “non giocare al gioco dell’ultimatum con la Russia” perché “og Vai su Facebook

"Una minaccia è stata fatta da un ex presidente della Russia, e noi proteggeremo il nostro popolo", ha spiegato il presidente Usa. Vai su X

Droni ucraini sulla Russia. Ieri l'Ira di Trump con Mosca, schierati sottomarini nucleari - Aggiornamento del 02 Agosto delle ore 10:07; Guerra Ucraina Russia, Trump: “Schiero 2 sottomarini nucleari dopo parole Medvedev”; Scontro Usa-Russia, Trump risponde alle minacce di Medvedev dispiegando due sottomarini nucleari.

Trump risponde alla Russia e invia due sottomarini nucleari: “Ci hanno minacciato” - Il presidente statunitense ha deciso di schierare due sottomarini nucleari in risposta alle "provocazioni" dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev ... Come scrive fanpage.it

Usa-Russia, alta tensione. Trump sposta sottomarini nucleari: "Mosca ci minaccia" - La decisione del presidente americano dopo le dichiarazioni di Medvedev: 'L'ex presidente russo parla di nucleare, dobbiamo essere pronti' ... Si legge su msn.com