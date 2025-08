Chelsea Transfer News | Jorrel Hato completa Medical

Sito inglese: Jorrel Hato si sta avvicinando a un passaggio al Chelsea (foto di Andre WeeningBSR AgencyGetty Images) Il Chelsea sembra essere sull’orlo di completare il trasferimento del talentuoso giovane difensore olandese Jorlel Hato dall’Ajax. Secondo Fabrizio Romano, i Blues si stanno avvicinando a Hato, che ha già completato i suoi medici e che oggi è destinato a firmare il suo contratto con i Giganti di West London. Finora Hato ha mostrato un potenziale immenso nella sua carriera, operando bene sia come difensore centrale che a sinistra. Resta da vedere quale ruolo finirà per ricoprire il Chelsea, ma la cosa principale per ora è che la sua mossa è quasi tutta fatta, secondo Romano nel suo post su X sotto . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: hato - chelsea - jorrel - transfer

Chelsea, è fatta per Hato dall’Ajax: colpo da 40 milioni di euro - 2025-07-30 19:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.

Hato Chelsea: il difensore classe 2006 è ad un passo dai Blues, in passato era accostato alla Juventus! Le novità e i dettagli dell’operazione con l’Ajax - di Redazione JuventusNews24 Hato Chelsea: il difensore dell’Ajax è ad un passo dai Blues, in passato era accostato alla Juventus! Le novità dell’operazione per il 2006.

#Chelsea Vai su X

Ajax make big Jorrel Hato decision after handing in Chelsea transfer request; Chelsea agree deal to sign Ajax’s Jorrel Hato; L'agente di Hato conferma i colloqui di trasferimento con il Chelsea.