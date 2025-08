Che recupero di Sonego | Rublev spiazzato

Lorenzo Sonego saluta il Masters 1000 di Toronto. L’azzurro ha lottato e regalato al pubblico punti clamorosi, ma alla fine è stato battuto in tre set da Andrey Rublev: il russo ha sconfitto il torinese 5-7 6-4 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco, in rimonta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che recupero di Sonego: Rublev spiazzato

In questa notizia si parla di: sonego - rublev - recupero - gioco

Cobolli, vittoria sofferta a Toronto. Avanza anche Sonego: sfiderà Rublev. Out Gigante - Il romano batte in tre set Galarneau, Lorenzo avanza senza problemi contro Yunachaokete. Matteo invece si arrende a Diallo

Atp Toronto, pronostico Rublev-Sonego: alta quota con l’italiano - Pronostico Rublev-Sonego, Atp Toronto: il tennista italiano è pronto a sorprendere, la quota non è da trascurare In questo confronto del torneo Atp di Toronto l’italiano Lorenzo Sonego parte sì sfavorito ma con buone possibilità di ribaltare il pronostico, sicuramente con più chance di quanto suggeriscano le quote.

A che ora Sonego-Rublev oggi, ATP Toronto 2025: programma, tv, streaming - Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev al terzo turno del Masters 1000 di Toronto. Si tratta di un impegno davvero ostico per il tennista italiano, che se la dovrà vedere con l’arrembante russo sul cemento della località canadese.

Che recupero di Sonego: Rublev spiazzato; Atp Toronto, i risultati degli italiani: Cobolli agli ottavi, fuori Sonego; LIVE Sonego-Rublev 7-5, 4-6, 3-6, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: azzurro rimontato.

Atp Toronto, Sonego inventa un super recupero: Rublev spiazzato. VIDEO - Lorenzo Sonego perde con Andrey Rublev, ma vince il punto più bello dell'incontro: il russo gioca un dritto sicuro in campo aperto, ma il torinese si supera e trova un fenomenale recupero dal lato del ... Si legge su sport.sky.it

Sonego, Toronto amara: parte forte poi Rublev lo elimina al terzo set - Lorenzo ha fatto tutto ciò che doveva fare nel primo parziale: impeccabile nell’annullare tre palle break nel terzo gioco, implacabile nello sfruttare, nel dodicesimo gioco, il solito, balordo turno d ... Lo riporta gazzetta.it