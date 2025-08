Cessione amara, tifosi inferociti. Nuova e vecchia proprietà nel mirino.

Non è esattamente uno striscione di benvenuto quello che ieri la Curva Est ha riservato alla nuova proprietà del Rimini davanti ai portoni del ’Romeo Neri’. Con parole decisamente pesanti, anche per la vecchia proprietà biancorossa. "Responsible traditori. Giù le mani mafiose dal Rimini", recita quel lungo striscione appeso davanti allo stadio. Un clima infuocato, che Giusy Anna Scarcella, l’amministratrice unica della Building Company, la società che ha firmato un contratto preliminare di acquisto con l’ex presidente Di Salvo, probabilmente aveva messo in conto considerando che non più di qualche giorno fa la stessa curva aveva manifestato tutto il proprio malumore verso l’azienda di Carate Brianza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

