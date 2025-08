Cesena e Pescara sfida aperta Comenencia e Ciervo nel mirino

E’ atteso per questa mattina il comunicato ufficiale del tesseramento dell’attaccante spagnolo Jalen Blesa, che diventa così il quarto innesto di questa sessione di mercato. Il classe 2001 ex Dinamo Batumi già da due settimane lavora con il resto della truppa e questa sera a Mantova scenderà in campo per la prima volta da giocatore bianconero a tutti gli effetti. Intanto, a tre settimane dal faccia a faccia sul campo nella prima di campionato, Pescara e Cesena continuano a sfidarsi sugli obiettivi di mercato. Dopo aver messo nel mirino l’esterno Juventino Livano Comenencia, uno dei nomi nel taccuino di Filippo Fusco già da alcune settimane, ora gli abruzzesi avrebbero avanzato un’offerta anche per Riccardo Ciervo del Sassuolo, altro profilo su cui il ds romagnolo sta lavorando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Pescara, sfida aperta. Comenencia e Ciervo nel mirino

