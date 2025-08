cerasuolo torna a casa la festa con imolanuoto

Imola si veste a festa per riabbracciare il neo campione del mondo nei 50 metri rana. In vasca Simone Cerasuolo ha portata la sua cittĂ sotto i riflettori. Non solo con una vittoria da record, ma anche mostrando il codice postale di Imola, tatuato sul braccio. Oggi, il suo PalaRuggi, culla sportiva dove Cerasuolo ha imparato a nuotare come fuoriclasse, non poteva che essere il primo posto a dargli il bentornato: l’appuntamento è per le 10,30 al bar dell’impianto sportivo. Prima un tuffo in piscina per il primo allenamento post-ritorno del talento di casa, rientrato nella serata di ieri. Ci saranno tutti i volti che l’hanno accompagnato nell’avventura targata Imolanuoto a Singapore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

