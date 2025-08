Centro salute Tavernelle | Chiediamo di diventare Casa di Comunità

Il Centro salute di Tavernelle chiede di diventare Casa di Comunità della Valnestore, avviato il percorso per la "promozione". I numeri ci sono, l’utenza di riferimento anche, l’aumento dei servizi e la volontà di realizzazione da parte delle istituzioni, ora, hanno anche una spinta di pubblico impegno. "Abbiamo registrato con grande soddisfazione la condivisione del percorso per promuovere il nostro Centro salute in Casa di Comunità ". Così l’Amministrazione comunale di Panicale all’indomani della visita al Centro Salute di Tavernelle, da parte della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, accompagnata dal consigliere Cristian Betti Regione Umbria, dalla direttrice Daniela Donetti e dai dirigenti della USL Umbria 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro salute Tavernelle : "Chiediamo di diventare . Casa di Comunità "

