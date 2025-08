Centri estivi 1.800 bambini iscritti Attenzione ai ragazzi con disabilità

Sono 1.800 i bambini e ragazzi che ogni settimana frequentano i 22 centri estivi attivi nel comune di Faenza, da giugno a settembre. Una partecipazione altissima, che conferma come i Cre (Centri ricreativi estivi) rappresentino un servizio fondamentale per le famiglie. A promuovere le attività estive è un'ampia rete di soggetti del terzo settore, in collaborazione con le istituzioni locali: associazioni sportive e culturali, cooperative socio-educative e parrocchie che mettono in campo proposte educative, ricreative e inclusive per bambini dai 3 ai 14 anni. Sport, teatro, ceramica, laboratori espressivi, giochi all'aperto, musica, socializzazione: il calendario delle attività è ricco e diversificato, e si svolge sotto la guida di operatori e animatori qualificati.

