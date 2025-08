Centinaia di libri donati al Calcit

Sono 480 i volumi dalla Biblioteca CittĂ di Arezzo donati al Calcit. Si tratta di libri relativi al patrimonio dismesso dall’istituzione che potranno essere venduti dall’associazione di volontariato durante manifestazioni ed eventi finalizzati alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori.Un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

