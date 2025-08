La cena consumata al McDonald’s di Lido di Camaiore, e pagata col bancomat dell’ignaro proprietario, è finita con un rocambolesco inseguimento e l’arresto di un 23enne per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e anche una denuncia per ricettazione e falsitĂ materiale. Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando una volante del Commissariato di Viareggio è intervenuta a Lido su segnalazione di un uomo, che, sul cellulare, aveva appena ricevuto un messaggio di notifica dalla banca per un spesa effettuata nel fast food e pagata con la sua carta. Acquisto che però, l’uomo, non riconosceva come suo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena al ’Mc’ e paga con carta rubata. Scatta un folle inseguimento a Lido