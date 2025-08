CdS – Piace al Napoli aspettiamo la decisione della Juve

2025-08-01 10:05:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Fabio Miretti è uno dei nomi piĂą caldi in questa fase di calciomercato per il Napoli. Manna vuole regalare ad Antonio Conte un rinforzo per il centrocampo e il centrocampista di proprietĂ della Juventus sembra il profilo giusto. Il direttore sportivo lo conosce bene sin dai tempi della Next Gen e ora vorrebbe portarlo a Castel Volturno. L’intesa con il giocatore è molto vicina, ma non si può dire lo stesso di quella con i bianconeri. L’agente di Miretti, Giovanni Branchini, ha spiegato la situazione ai microfoni di Sky Sport, parlando della trattativa per portare il suo assistito alla corte di Conte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – “Piace al Napoli, aspettiamo la decisione della Juve”

