Cattivi odori a Treggiaia Raccolta firme al via | Non ne possiamo più

Pontedera, 2 agosto 2025 – Via alla raccolta firme tra i residenti dei Fabbri di Treggiaia per provare a risolvere definitivamente il problema dell’invasione delle mosche e delle maleodoranze che stanno affliggendo la frazione. Già ieri pomeriggio in piazza Balducci sono state raccolte le prime firme. Stamani e domattina altri appuntamenti tra i residenti per raccogliere adesioni. In particolare – spiegano i residenti – tra il 14,15 e il 16 di giugno, e nelle giornate seguenti, si è registrata una invasione di mosche ai Fabbri. I residenti avvisarono il Comune di Pontedera e l’Ufficio d’Igiene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

