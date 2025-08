Catania lite condominiale finisce nel sangue | accoltella la vicina davanti alle figlie piccole

(Adnkronos) – Accoltella la vicina di casa al culmine di una lite condominiale, alla presenza delle figlie ancora piccole, urlandole contro "ti ammazzo, ti ammazzo.". Con questa accusa la Polizia di Catania ha arrestato una 34enne per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. L'aggressione è stata ripresa, in video e audio, da una telecamera di .

