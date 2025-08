C’è un gesto che si ripete da ottant’anni, sempre lo stesso giorno, sempre con la stessa dedizione. Il primo giovedì di agosto, a Lurago d’Erba, in Brianza, si serve Cassoeula. Sì, proprio lei, la regina invernale della tradizione lombarda, che qui esce dal calendario e si prende la scena d’estate, nei giardini del Ristorante Capanna. Un rito che ha il sapore della famiglia e della fedeltĂ al territorio, portato avanti da Matteo Cesana, oste contemporaneo che ha saputo rileggere l’osteria senza snaturarla. La visione di questo giovane imprenditore è chiara: non si cede alla nostalgia, ma la si trasforma in gesto presente, conviviale, pieno di senso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cassoeula d’agosto a Lurago, dove la memoria è servita anche al sole