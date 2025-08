Casse d’espansione ecco le risorse Frazioni protette dalle alluvioni

Un contributo straordinario di due milioni di euro per la realizzazione di un sistema di casse di espansione nelle frazioni di Fontanella e Sant’Andrea. Con la terza variazione al bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Toscana, sono stati stanziati degli importanti fondi contro il rischio idraulico per il territorio di Empoli. I fondi saranno erogati a livello triennale in questo modo: 250mila euro per il 2025, 850mila euro per il 2026 e 900mila euro per il 2027. SarĂ stipulato un accordo tra la Regione e il Comune per l’erogazione e la rendicontazione di questi fondi legati al programma di difesa del suolo della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente". 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Casse d’espansione, ecco le risorse. Frazioni protette dalle alluvioni

Alluvione, ecco il piano de Pascale: “Tre casse di espansione per salvare la Romagna” - Bologna, 17 maggio 2025 – Ettari, metri cubi, tempi di deflusso. Agli alluvionati arrivati nella sede della Regione per consegnare, caricate su una carriola, le 29mila firme con cui chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza della Romagna, il presidente Michele de Pascale ha voluto rispondere nella maniera più pragmatica possibile, srotolando davanti ai rappresentanti dei comitati una colossale mappa nella quale indicare, intervento per intervento, quello che è stato progettato nelle Torri Kenz? Tange: un sistema di tre casse d’espansione e un’area allagabile a protezione di Faenza, Ravenna, Russi e Bagnacavallo, i comuni attraversati dal fiume Lamone.

Pietro Vignali: "Accelerare la realizzazione delle casse di espansione in tutta la Regione" - Avviare e accelerare le opere di messa in sicurezza idraulica, in particolare la realizzazione delle casse di espansione, in tutto il territorio emiliano-romagnolo.

Tour per vedere casse di espansione: "Contro le paure degli scettici" - Un ‘Cassa Tour’ per osservare come è fatta una cassa d’espansione: è quello che il comitato Borgo Alluvionato e gli ‘Alluvionati Arrabbiati e Informati’ organizzano venerdì 13 giugno.

