Caso Ricci Pd senza dignità | la bomba dei dem riformisti Guerini | Conte inaccettabile Malpezzi | Ci mette ai Raggi X come avversari

Sceneggiatura, gioco di ruolo: come che sia, il comportamento del Pd rispetto a Giuseppe Conte è “inaccettabile”. Scaglia la bomba un dem di peso com e Lorenzo Guerini, riformista e presidente del Copasir sul suo partito diventato “ostaggio” del Tribunale personale del leader del M5S. La questione Marche e “l’assoluzione” a tempo formulata da Giuseppi su Matteo Ricci ripugnano all’esponente del Pd che parlando al Foglio non nasconde l’imbarazzo. La mossa di Giuseppe Conte – che per giorni ha scrutato “le carte” dell’inchiesta marchigiana con l’obiettivo di vagliare l’integritĂ dell’alleato dem Matteo Ricci è troppo: il Pd ha fatto la parte del questuante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Ricci, Pd senza dignitĂ : la bomba dei dem riformisti. Guerini: “Conte inaccettabile”. Malpezzi: “Ci mette ai Raggi X come avversari”

In questa notizia si parla di: conte - inaccettabile - caso - ricci

Minacce alla figlia di Meloni, Conte e Schlein condannano il gesto: “Orrendo e inaccettabile” - I leader e gli esponenti di centrodestra si sono uniti in un coro di sdegno e solidarietà al premier.

Giuseppe Conte annuncia il sostegno al candidato Pd Matteo Ricci e propone codice etico e task force anticorruzione. Elly Schlein: “Ora si vince insieme”. Ma il caso giudiziario resta un nodo politico aperto. Vai su Facebook

Marche, Conte “Non ci sono ragioni per un passo indietro di Ricci”; Marche, Giuseppe Conte dà il via libera a Matteo Ricci: il M5s sosterrà la sua candidatura alle Regionali; Elezioni Regionali, Conte assolve Ricci, alza la posta su Giani (sostenerlo è un “sacrificio”) e delira sulla Campania da regalare a Fico: “Nessun mercimonio, non sono un buffone”.

Il caso Ricci e le parole di Conte. Malumori nel Pd: «Adesso decide lui buoni e cattivi» - Fra i dem c'è chi non ha apprezzato il modo in cui il leader dei 5 Stelle ha affrontato tutta la vicenda Ieri mattina al Nazareno, quando Giuseppe Conte ha tenuto la sua conferenza stampa, non hanno t ... Lo riporta msn.com

Caso Marche, il M5S non molla Ricci. Conte: “Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro" - Parla il leader del Movimento Cinque Stelle all'indomani dell'interrogatorio di garanzia del candidato governatore del Pd ... Da affaritaliani.it