Caso gravidanza il presidente della Lega Femminile Fabris ha convocato la Camera di Conciliazione | Ma non è stata licenziata Cogliandro-Perugia si va verso un accordo

Il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris ha convocato la Camera di Conciliazione per la giornata di martedì. Il numero uno della realtĂ che raccoglie le societĂ di serie A ha deciso, così, di entrare nella controversia tra Asia Cogliandro e il club delle Black Angels Perugia. L’atleta nel gennaio scorso aveva scoperto di essere incinta e per questo motivo ha dovuto sospendere la sua attivitĂ sportiva. Da quel momento la giocatrice sostiene di essere stata vittima di una serie di violenze psicologiche e, alla fine, di essere stata licenziata. La societĂ , invece, respinge ogni accusa ricordando che il contratto con la pallavolista scadeva lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caso gravidanza, il presidente della Lega Femminile Fabris ha convocato la Camera di Conciliazione: "Ma non è stata licenziata». Cogliandro-Perugia, si va verso un accordo

Vicenda Perugia-Cogliandro, il presidente di Lega Volley Femminile Fabris: “La maternità è sempre stata benvenuta e tutelata in Serie A. Non doveva succedere, ora verificheremo il perché sia accaduto” Leggi la news Vai su X

Caso-Cogliandro In campo la Lega A1: "Nessuna barbarie, non è stata licenziata" - Caso Asia Cogliandro, scende in campo il numero uno della Lega Pallavolo di Serie A1 Femminile. Scrive msn.com

Volley: Caso Cogliandro-Perugia, Fabris scende in campo - Milano, 1 agosto 2025 – Il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris scende in campo per risolvere il contenzioso tra Asia Cogliandro e il club dei Black Angels Perugia. Si legge su lanazione.it