Caso Bova la legale ed ex suocera Berdardini De Pace querela Fabrizio Corona | Audio modificato

Annamaria Bernardini De Pace, la legale di Raoul Bova, incaricata di occuparsi della separazione dell'ex genero - lei, infatti, è la mamma dell'ex moglie di Bova, Chiara Giordano - ha querelato Fabrizio Corona per diffamazione. Si aggiunge un nuovo tassello al cosiddetto caso Bova, cioè il flirt. 🔗 Leggi su Today.it

Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto - Un intrigo di ricatti e relazioni segrete nel mondo del gossip italiano ha catturato l'attenzione dei media, coinvolgendo Raoul Bova e Fabrizio Corona.

Riflessioni sulla privacy e i social media attraverso il caso Bova - Un'analisi critica su come la vita privata di celebrità come Raoul Bova venga esposta e sfruttata sui social media.

Salvo Sottile difende Raoul Bova sul caso Martina Ceretti: “Nessun attore è intervenuto in suo soccorso” - Salvo Sottile difende Raoul Bova dopo la pubblicazione del video in cui Fabrizio Corona lo accusa di aver tradito Rocio Munoz Morales con la modella Martina Ceretti.

Raoul Bova, l'ex suocera e legale Bernardini De Pace querela Fabrizio Corona: «Mi ha insultata e l'audio contro di me è falso» - Ma stavolta al centro della vicenda c'è l'avvocata Annamaria Bernardini De ... Secondo msn.com

Caso Bova, ecco tutti i fronti giudiziari aperti: c'è anche la diffamazione - L'attore avrebbe deciso di agire anche contro Corona e lo stesso avrebbe fatto l'avvocato Bernardini De Pace Il "caso Bova" non si placa. Segnala msn.com