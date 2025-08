Caso Bova ecco tutti i fronti giudiziari aperti | c' è anche la diffamazione

Il "caso Bova" non si placa. Raoul Bova, infatti, avrebbe deciso di sporgere denuncia contro Fabrizio Corona per il caso degli audio privati pubblicati sul suo canale. Ma non per la diffusione di quei messaggi ma per i successivi commenti fatti sulla questione. A riferirlo è il quotidiano La Repubblica, secondo il quale l'attore avrebbe deciso di fare questo per una definizione affibbiata da Corona alla sua persona. Un elemento ulteriore in una questione molto delicata, che si interseca anche con la "battaglia" legale per l'affidamento delle bambine avute dall'attore con la collega spagnola Rocio Munoz Morales. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

