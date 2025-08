Casellati su Bologna non bastano sentenze chiarire coperture

La strage di Bologna è il più grave attentato terroristico della nostra Repubblica: 85 morti e più di 200 feriti. A quarantacinque anni di distanza, l'Italia ha raggiunto importanti traguardi sul piano giudiziario, le sentenze definitive hanno accertato responsabilità precise. Ma la verità piena non è ancora stata raggiunta: non basta sapere chi ha agito. È necessario ricostruire con chiarezza chi ha coperto, protetto o permesso questo folle gesto. Il processo di desecretazione resta essenziale, per garantire una trasparenza autentica e accessibile. Nel giorno del ricordo, rinnovo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e le ringrazio per la loro battaglia di civiltà e giustizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casellati, su Bologna non bastano sentenze, chiarire coperture

Strage di Bologna 2 agosto, Bolognesi attacca: “Le sentenze inchiodano Meloni” - Bologna, 28 luglio 2025 –  “Hanno fermato il tempo, non la verità ”. Il manifesto del 45esimo anniversario della strage della stazione di Bologna che provocò 85 vittime è un po’ la sintesi di quest’anno importantissimo per l’associazione dei famigliari delle vittime guidata da Paolo Bolognesi che, proprio sabato, passerà il testimone a Paolo Lambertini rimanendo presidente onorario.

Si legge su lasicilia.it

Strage Bologna: Casellati, 'ricostruire chi ha coperto e permesso folle gesto' - "La strage di Bologna è il più grave attentato terroristico della nostra Repubblica: 85 morti e più di 200 feriti. Secondo lanuovasardegna.it