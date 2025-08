Carrarese Decolla la campagna abbonamenti Una stagione per restare ’Scolpiti nella storia’

"Scolpiti nella storia". Ha scelto questo slogan la Carrarese per lanciare la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026. Da lunedì 4 agosto a mercoledì 6 agosto la vendita sarà attiva soltanto per gli aventi diritto di prelazione ovvero tutti gli abbonati della scorsa stagione. Per loro sono previsti prezzi più vantaggiosi nei vari settori: Tribuna d'onore 882,00 € (ridotto over 70 e donna 702,00 €, ridotto Under 14 432,00 €), Tribuna Centrale 630,00 € (ridotto over 70 e donna 486,00 €, ridotto Under 14 306,00 €), Tribuna Laterale 468,00 € (ridotto over 70 e donna 360,00 €, ridotto Under 14 234,00 €), Gradinata 306,00 (ridotto over 70 e donna 234,00 €, ridotto Under 14 144,00 €).

