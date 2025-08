Caregiver una vita all’inferno La storia di Stefano | Nessun aiuto costretto ad abbandonare il lavoro

Firenze, 2 agosto 2025 Una proposta di legge per favorire la promozione e la diffusione della figura del caregiver familiare. L’atto, illustrato in aula dal presidente della commissione SanitĂ , Enrico Sostegni (Pd), è stato approvato all’unanimitĂ dal Consiglio toscano. Punta a definire il ruolo del caregiver, descrive gli interventi della Regione sul tema, stanzia 75mila euro l’anno per il Centro di ascolto e 100mila euro per progetti del terzo settore. “Questa legge – ha detto l’assessora regionale al sociale, Serena Spinelli - intende innanzitutto inquadrare nella normativa regionale, in particolare nel rapporto con la rete dei servizi sociosanitari, la figura del caregiver familiare, che in tante famiglie svolge un compito prezioso e difficile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

