Le prime puntate di Chief of War, la serie originale di Apple TV+, si distinguono per numerosi riferimenti velati a Captain Cook e al termine “ the paleskins “, creando un collegamento tra la narrazione e i fatti storici legati alle isole Hawaii. La produzione, interpretata da Jason Momoa, ha ricevuto un ottimo riscontro critico, con una valutazione dell’88% su Rotten Tomatoes. riferimenti storici e culturali in Chief of War. il richiamo a captain cook come avvertimento storico. Nell’episodio due, si evidenzia il ricordo di Ka’iana riguardo agli europei che avevano raggiunto Maui in passato. Egli si riferisce a loro come “ paleskins ” e ricorda come fossero considerati deboli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Captain Cook e il conflitto del regno hawaiano: la storia sorprendente