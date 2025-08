caprino bergamasco raccolta firme per evitare la chiusura della casa delle madri canossiane

Caprino Bergamasco. A fine settembre chiude a Caprino Bergamasco la casa delle Madri Canossiane. L’avviso è stato dato sul bollettino settimanale della parrocchia: “ È con grande dispiacere che comunichiamo la chiusura della casa delle Madri Canossiane a Caprino. La loro presenza in paese durava dal 1891?. “Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa”. Augusto Fumagalli, citando un passo del vangelo di Matteo, ha preso carta e penna per dare voce alla comunità, scrivendo alla Madre Superiore e lanciando una raccolta firme su change. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

