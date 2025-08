Canzoni per anni spietati in teatro 2025 i Negrita tornano in tournée

Arezzo, 2 agosto 2025 – AccadrĂ di nuovo il prossimo 7 novembre, i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro «Canzoni per anni spietati in teatro 2025». Si tratta quindi di una nuova imperidbile occasione per ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo disco «Canzoni per anni spietati», concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli «Non Esistono Innocenti Amico Mio», «Noi Siamo Gli Altri» e «Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)», oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band aretina, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Canzoni per anni spietati in teatro 2025», i Negrita tornano in tournĂ©e

In questa notizia si parla di: anni - canzoni - spietati - teatro

Indimenticabile Mia Martini, 30 anni senza Mimì, artista immensa e fragile. La ricordiamo con le sue canzoni più belle (video) - Trent’anni senza Mia Martini: un dolore e una voce che non si spegneranno mai, ma che oggi, nel giorno in cui ricorre il trentennale della sua scomparsa, torna a galla da quel sommerso di ricordi e di commozione che resta in fondo all’amarezza per una scomparsa ancora avvolta nel mistero, ma che di certo ha sottratto a tutti un’artista unica, una cantautrice di talento, e una delle voci più intense, sofferte e inconfondibili della musica italiana.

Canzoni che definiscono la carriera straordinaria di tom petty otto anni dopo la sua morte - le canzoni più iconiche di tom petty: un’analisi delle sue opere principali. Il panorama della musica rock ha conosciuto molte figure di rilievo, ma pochi artisti hanno lasciato un’impronta così duratura come Tom Petty.

"Canzoni alla radio", un viaggio sonoro nella musica dagli anni '70 fino ai giorni nostri - Il progetto "Canzoni alla radio", condiviso tra Piacenza Kultur Dom e RadioRaccontriamoci è nato nell’ambiyo delle attività promosse da Zona Holden.

I Negrita al Teatro Colosseo: Canzoni per anni spietati Tour In Teatro 2025 approda a Torino; NEGRITA Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025; Negrita | Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025.

Negrita, ritorno alla ribalta. In autunno il tour nei teatri - Il prossimo 7 novembre i Negrita torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro "Canzoni per anni spietati in teatro 2025". Riporta msn.com

“Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”, i Negrita live da ... - Questo il calendario del “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” prodotto e organizzato da MC2Live: 07 novembre Isernia - Come scrive lanazione.it