Camara è in formato Nazionale Può slittare il suo ritorno in città

Ci sarĂ anche Gora Camara alla Trentino Basket Cup di oggi e domani con protagonista principale l’Italia di Pozzecco. Il centro di Rbr fa parte, infatti, del roster di quindici giocatori che il Senegal ha convocato per la preparazione estiva e per le amichevoli in vista di Afrobasket. Oggi, a Trento, Camara e compagni affronteranno la Polonia di Jeremy Sochan, mentre l’Italia se la vedrĂ alle 20 con L’Islanda. Domani di fronte le vincenti e le perdenti, con la partita dell’Italia che comincerĂ comunque alle 19 e quella dell’Islanda alle 16.30. Afrobasket 2025, la rassegna continentale alla quale il Senegal si è qualificato da top team, si svolgerĂ dal 12 al 24 agosto in tre cittĂ dell’Angola e cade, dunque, in pieno periodo di preparazione per la Rinascita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Camara è in formato Nazionale. Può slittare il suo ritorno in cittĂ

