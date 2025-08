Calzona | Osimhen deve imparare ad accettare le critiche non vedo Lobotka simile a Iniesta

Francesco Calzona, ex tecnico del Napoli e ct della Slovacchia, in un’intervista ad As ha parlato proprio della sua breve avventura sulla panchina azzurra nella stagione 2023-24. Calzona: «Osimhen deve imparare ad accettare le critiche, non vedo Lobotka simile ad Iniesta». Ha allenato insieme Napoli e Slovacchia. Il suo debutto sulla panchina partenopea è stato contro il Barcellona in Champions League nel febbraio 2024. «E’ stato emozionante perché ho un legame speciale con il Napoli. La chiamata del club è stata inaspettata. Dopo soli tre giorni di allenamento, abbiamo giocato contro il Barcellona in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

