Torgiano brinda all’arte, al vino e alla cultura con il ritorno di due grandi classici dell’estate umbra: “ Calici di Stelle “ che si terrĂ il 7 agosto e “ I Vinarelli “ che animeranno il borgo dall’8 al 17 agosto con la serata clou dei pittori sotto le stelle attesi lunedì 11. "Queste manifestazioni raccontano la storia e la cultura di un territorio e sono identitarie dell’intera regione. La nostra missione è promuovere l’ Umbria autentica" ha detto ieri, nella presentazione a Palazzo Donini, l’assessore regionale al turismo Simona Meloni. Con lei il sindaco Eridano Liberti che ha elogiato la sinergia con le due associazioni organizzatrici – Strada dei Vini del Cantico e Proloco – e ribadito la valenza sociale: "Il 9 agosto premieremo il presidente della Caritas, don Marco Briziarelli e la direttrice del Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calici di Stelle e Vinarelli a Torgiano. Un brindisi all’arte per l’estate

