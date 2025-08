Calciomercato Roma attacco chiodo fisso | Dorgeles nella lista di Massara

Sono stati già tanti i milioni spesi sul mercato dalla Roma, che in questo primo mese di trattative hanno permesso di portare nella Capitale i vari Wesley, Vasquez, Ferguson, Ghilardi ed El Aynaoui. Prima che il neo tecnico Gian Piero Gasperini possa essere soddisfatto servirà però riuscire a chiudere anche una nuova operazione in attacco, rinforzando la rosa con un trequartista o esterno offensivo. Le caratteristiche sono quelle che permettano di creare superiorità numerica saltando l’uomo nell’uno contro uno e, sotto questo punto di vista, come riportato dal Corriere dello Sport, un nome interessante resta quello di Nene Dorgeles. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, attacco chiodo fisso: Dorgeles nella lista di Massara

