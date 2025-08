Calciomercato Milan Hojlund scala posizioni! Colloqui con l’agente | il punto

Calciomercato Milan, per Vlahovic, secondo 'Il Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe chiedere 20 milioni di euro. Spunta Hojlund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Hojlund scala posizioni! Colloqui con l’agente: il punto

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - hojlund - scala

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Calciomercato, le news del 6 giugno: Osimhen accetta l'Al Hilal, Milan su Xhaka. Gasperini e Juric ufficiali per Roma e Atalanta. Inter, Chivu ha firmato; Milan-Atalanta 2-0, le pagelle: Thiaw spegne Hojlund, Tonali è ovunque; CALCIOMERCATO - Moise Kean nel mirino del Manchester United. Donnarumma non pensa al ritorno in....

Kessie, Molina, Chiesa e Hojlund: ritorno in Serie A, la scelta è stata fatta - L'ex Milan e non solo, c'è anche Federico Chiesa: ecco cosa sta succedendo sul calciomercato ... calciomercato.it scrive

Hojlund in Serie A: Juve, Inter e Milan beffate - L'attaccante danese Rasmus Hojlund è destinato a tornare in Serie A, ma non per vestire la maglia di Inter, Juventus o Milan ... Come scrive rompipallone.it