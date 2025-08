Calciomercato Milan Athekame | primi contatti Doué perfetto per Allegri ma …

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan ritiene ancora Doué un possibile obiettivo di calciomercato. Spunta anche Zachary Athekame. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Athekame: primi contatti. Doué perfetto per Allegri, ma …

Al #Milan, come alternativa a Guela Doué, piace Zachary #Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys e della nazionale under 21 svizzera Lo Strasburgo per Doué continua a chiedere 30 milioni di euro ? @lucabianchin7 #Calciomercato #Transf Vai su X

