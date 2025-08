In attesa di risposte da Adli e Asslani – i centrocampisti di Milan e Inter, fuori dai progetti tecnici di rossoneri e nerazzurri, starebbero valutando offerte tra cui quelle del Sassuolo – gli uomini mercato neroverdi provano a sistemare la difesa. E se stringono su Pasquale Mazzocchi, laterale destro in forza al Napoli – in pole c’è lui, gli altri profili che piacciono per la fascia sono quelli di Patris e Birindelli – sarebbero ormai al dunque per il georgiano Saba Goglichidze, in uscita dall’Empoli che, retrocesso, sa già che lo perderà e punta, giustamente, a monetizzarlo. Sul centrale, 21 anni compiuti a giugno, 33 presenze la scorsa stagione in Toscana, c’è anche il Cagliari, ed ecco allora il Sassuolo che sprinta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calciomercato. Goglichidze e Mazzocchi, si tratta