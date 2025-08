Calciomercatocom – Non solo tennis Novak Djokovic entra nel mondo del calcio | diventa finanziatore del Le Mans FC con lui anche due ex piloti di F1

2025-08-01 20:24:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Paolo D’Angelo 01 ago 2025, 22:24 Ultimi aggiornamenti: 01 ago 2025, 22:27 Il tennista serbo entra ufficialmente nel mondo degli investimenti calcistici insieme a due ex piloti di F1 Il supercampione del tennis serbo Novak Djokovic si affaccia per la prima volta al mondo degli investimenti nel calcio e lo fa entrando a far parte in maniera ufficiale del gruppo di finanziatori del Le Mans FC, squadra francese che attualmente milita in Ligue 2. A riportarlo è L’Équipe, che sottolinea come, oltre al tennista ex numero uno del ranking ATP, anche gli ex piloti di Formula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen abbiano sposato questo tipo di investimento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

