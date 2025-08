Calcio | francobollo dedicato al Napoli Campione d’Italia 2024 2025

Poste Italiane comunica che oggi, 2 agosto 2025, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo appartenente alla serie tematica "i valori sociali" dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A L'articolo Calcio: francobollo dedicato al Napoli Campione d’Italia 20242025 proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcio: francobollo dedicato al Napoli Campione d’Italia 2024/2025

