Prende forma sempre più definita il prossimo Sassuolo Femminile, che la società ha affidato all’ex tecnico della Roma Alessandro Spugna, e si prepara al primo testa stagionale, in programma oggi. Gruppo parecchio rinnovato, quello che oggi chiude il ritiro in quel di Carpineti, ma forte anche dell’esperienza di diverse giocatrici che hanno fatto la storia recente del sodalizio neroverde. Tra queste ultime Daniela Sabatino, monumento da 481 gol in carriera, 4 stagioni, 83 presenze e 31 gol nel Sassuolo, e Lana Clelland, 84 gettoni e 37 gol in quattro stagioni in neroverde ed Erika Santoro, pronta a reindossare la maglia del Sassuolo per la quinta stagione dopo le parentesi che l’hanno vista giocare anche a Parma, Siviglia e Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Le Women prendono forma. Oggi primo test con il Cesena