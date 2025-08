Calatabiano e Misterbianco controlli della Polizia ai locali da ballo | sospesa serata

Intensificata l'attività di vigilanza per la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato continua a vigilare sul rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza, intensificando i controlli sul territorio della provincia di Catania. Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania hanno eseguito verifiche presso uno stabilimento balneare a Calatabiano, nella zona di Marina di San Marco, e presso una discoteca a Misterbianco. Serata danzante abusiva in uno stabilimento balneare. Durante il primo controllo, i poliziotti hanno scoperto che all'interno di un lido si stava svolgendo una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, in violazione delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In questa notizia si parla di: calatabiano - misterbianco - controlli - polizia

Una discoteca abusiva e irregolaritĂ in un'altra: controlli e sanzioni nel Catanese; Balli fuori dalle regole in un lido a Calatabiano e in una discoteca a Misterbianco: multe e denunce.

