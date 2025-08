Calabria Occhiuto si dimette | campagna elettorale d’estate Mannarino CDN in diretta su Canale Italia | Non è un fulmine a ciel sereno

In Calabria è giĂ tempo di campagna elettorale. Con 60 giorni davanti al voto, il clima politico si infiamma anche sotto il sole d’agosto. Le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto scuotono la scena, ma non colgono tutti di sorpresa. A confermarlo è stato il giornalista Francesco Mannarino di Calabria Diretta News, intervenuto in diretta su Canale Italia durante la trasmissione condotta da Massimo Marire. “Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno – ha dichiarato Mannarino –. Ho avuto modo di incontrare brevemente il presidente a Reggio Calabria, giusto ieri. Occhiuto sembra determinato e convinto della fiducia che i calabresi nutrono nei suoi confronti”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Calabria, Occhiuto si dimette: campagna elettorale d’estate. Mannarino (CDN) in diretta su Canale Italia: “Non è un fulmine a ciel sereno”

