Cagliari-Saint Etienne streaming gratis e diretta TV YouTube DAZN o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Questa sera alle ore 20.30 all'””Unipol Domus” si affronteranno in amichevole Cagliari-Saint Etienne, con la vincitrice che si aggiudicherĂ il Trofeo “Gigi Riva“, la grande bandiera del club rossoblĂą. La scelta della squadra francese (retrocessa in Ligue 2 lo scorso maggio) è stata per ricordare la prima storica gara della squadra sarda in Coppa dei . Potrebbe interessarti:. Dove vedere Genoa-Cagliari: streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Serie A. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cagliari - saint - etienne - amichevole

Un’altra amichevole internazionale per il Cagliari di Pisacane #CagliariSaintEtienne #TrofeoGigiRiva, sabato 2 agosto su #DAZN Vai su X

Mazzitelli è del Cagliari Benvenuto, Luca ? Qui il comunicato ? https://cagliaricalcio.com/news/mazzitelli-e-del-cagliari/ Vai su Facebook

Dove vedere Cagliari-Saint Etienne oggi in tv: diretta in chiaro e in abbonamento del Trofeo Gigi Riva - Lunga serata all'Unipol Domus per il Trofeo Gigi Riva: prima della partita diverse iniziative da parte del Cagliari per ricordare Rombo di Tuono. Scrive goal.com

Cagliari Saint’Etienne, ecco potrete seguire l’amichevole della squadra di Pisacane - Cagliari Saint’Etienne, vi riportiamo dove potrete seguire domani la sfida valida per il Trofeo Gigi Riva 2025: tutte le informazioni sul match Domani, sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 20:30 ... cagliarinews24.com scrive