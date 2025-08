Cade dalla finestra di casa grave 57enne ferito alla testa

Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito all'alba di sabato 2 agosto dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto nella zona tra Sarmato e Borgonovo poco prima delle 6. I soccorritori del 118 e i carabinieri sono stati avvertiti da alcuni conoscenti che hanno trovato l'uomo a terra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: finestra - ferito - cade - casa

