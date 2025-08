Buon compleanno Claudio Ambu Francesco Rocca Fabio Testi…

Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi, Giampaolo Pazzini, Isabel Allende, Claudio Ambu, Albano Guaraldi, Fabio Rampelli, Dario Stefano, Marco Giampaolo, Fernando Couto, Massimiliano Tacchinardi, Alessandro Antinelli, Danilo Toninelli, Nello Lorenzetti, Dalila Schiesaro, Elena Berlato, Denise Faro, Giulio Renzi Ricci, Antonio Mazzotta, Matteo Trentin, Giorgia Mascitti. Oggi 2 agosto compiono gli anni: Anna Nenna d’Antonio, politica; Giuseppe Sposetti, politico; Vincenzo Mercante, scrittore, presbitero; Fabio Testi, attore, cantante; Isabel Allende, scrittrice; Romano Vaccarella, giurista; Tommaso Ghirelli, vescovo; Antonio Bruno, politico; Angelo Maria Pellegrino, attore, scrittore; Pia Covre, attivista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Claudio Ambu, Francesco Rocca, Fabio Testi…

In questa notizia si parla di: fabio - testi - buon - compleanno

Lisa Agnelli contro Fabio Testi: “Mai stata fidanzata con lui, mi chiese paparazzate finte per entrare al Grande Fratello”, ma lui nega - «Quella storia non è mai stata vera, e ora voglio fare chiarezza una volta per tutte». Lisa Agnelli, violinista di fama internazionale rompe il silenzio sul presunto legame sentimentale con Fabio Testi.

Lisa Agnelli, finta fidanzata di Fabio Testi: “Gossip concordato, lui mirava al Grande Fratello” - La violinista Lisa Agnelli smentisce di essere mai stata fidanzata con Fabio Testi. I due, che avevano fatto discutere in virtù di una presunta relazione amorosa e della differenza d’età di 47 anni, avrebbero concordato un finto gossip.

Fabio Testi ricorda la prima Isola dei Famosi: “Pensavo fosse una gara di sopravvivenza, invece era solo gossip” - Fabio Testi in un'intervista ricorda la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Fu concorrente della prima edizione del reality e pensava "fosse una gara di sopravvivenza".

Buon compleanno a Fabio Testi che oggi compie 83 anni!!! Vai su Facebook

Buon compleanno Francesco Rocca, Fabio Testi…; De Sica, tv e reality show tra sorrisi e grandi amori Gli 80 anni di Fabio Testi; Amori e notti folli di Fabio Testi (che compie 80 anni). Foto archivio Pizzi.

Fabio Testi e la nuova fidanzata (più giovane) a 83 anni: «Valentina ... - L'attore nella sua lunghissima carriera ha collaborato con registi di fama mondiale come Sergio Leone e Vittorio De Sica, in pellicole ... Secondo corriereadriatico.it

Ligabue, l'album "Buon compleanno Elvis" compie 30 anni | Radio Deejay - Sono passati 30 anni dall’uscita dell’ album che ha fatto esplodere il successo di Luciano Ligabue. Come scrive deejay.it