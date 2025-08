Brucia l’ennesima auto nel Salento | all’alba le fiamme danneggiano una Bmw

COPERTINO – Brucia l’ennesima auto nel Salento. È accaduto all’alba di oggi, intorno alle 6, in una via di Copertino. Sono stati i residenti della zona ad allertare il numero di emergenza, per richiedere l’intervento dei vigili del fuoco in via delle Tre Venezie. Il personale del 115 del comando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it