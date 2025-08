Regione Toscana è pronta a fare la sua parte per sbloccare i lavori della bretella Le Coste-Casello. Si è svolto ieri mattina nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini un incontro tra le amministrazioni comunali del Valdarno, le associazioni delle categorie economiche del territorio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. Al centro del confronto, la realizzazione del secondo lotto della bretella Le Coste-Casello, opera strategica per la viabilitĂ e lo sviluppo del Valdarno, oggi ferma a causa dei ritardi da parte della societĂ Autostrade, incaricata dell’intervento sulla base di un contratto sottoscritto in sede ministeriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bretella Coste-Casello in panne. Giani: "Lo Stato completi l’opera"