Bremer torna in campo oltre trecento giorni dopo l’ultima volta! Parte titolare in Juve Reggiana | la scelta di Tudor

per l’amichevole di questa mattina. La notizia era nell’aria e ora è arrivata la conferma: Gleison Bremer torna finalmente in campo dal primo minuto. Il difensore brasiliano classe 1997 è stato schierato titolare da Igor Tudor per l’amichevole di questa mattina alla Continassa  contro la Reggiana, primo test estivo della nuova stagione bianconera. Come anticipato nei giorni scorsi, il rientro di Bremer era programmato in accordo con lo staff medico bianconero, e l’amichevole contro la formazione emiliana rappresentava l’occasione ideale per testarne la condizione fisica dopo il lungo stop. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer torna in campo oltre trecento giorni dopo l’ultima volta! Parte titolare in Juve Reggiana: la scelta di Tudor

