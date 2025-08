Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio | il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e tutte le indicazioni dello staff medico bianconero. Dopo quasi 300 giorni di assenza, Gleison Bremer è pronto a tornare in campo. Il difensore brasiliano ritroverà il terreno di gioco nell’amichevole di oggi tra la Juventus  e la Reggiana, prima uscita estiva stagionale dei bianconeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Igor Tudor ha concordato con lo staff medico del club un impiego parziale, limitato a un solo tempo di gioco, per accompagnare il rientro del centrale nel modo più graduale possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer di nuovo in campo a trecento giorni dall’infortunio: il piano di Tudor per Juve Reggiana e le indicazioni dello staff medico

In questa notizia si parla di: campo - giorni - trecento - infortunio

Sinner, oggi il ritorno in campo 104 giorni dopo: l'ultimo allenamento, l'abbraccio della marea arancione, poi la partita con Navone - Centroquattro. Sono i giorni trascorsi dall'ultima partita di Jannik Sinner, prima che la sospensione per il caso Clostebol lo costringesse a stare lontano dai campi per più di tre mesi.

Atalanta, due giorni di riposo. Con il Parma in campo molto probabilmente domenica - SERIE A. L’Atalanta tornerà ad allenarsi martedì 20 maggio in vista dell’ultima partita della stagione in programma al Gewiss Stadium contro il Parma.

Il Manchester City riabbraccia Rodri: torna in campo 239 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio - Una notte speciale per il Manchester United e per l`Etihad Stadium. Il 3-1 al Bournemouth permette di opzionare un posto nella prossima Champions.

Finalmente è tornato Antonio Caracciolo; Tennis, tegola Rafa Nadal: salta gli Australian Open per infortunio ·; ?? Serie C | In 300 per bagnare il debutto del Lecco di Baldini. Il primo gol è di Galeandro, in campo Beghetto.

Gazzetta - Bremer è pronto - Il difensore in campo dopo il grave infortunio al ginocchio di ottobre: farà 45 minuti con la Reggiana. Secondo tuttojuve.com

Man City-Bournemouth, Rodri torna in campo dopo 8 mesi dall'infortunio ... - Dopo 240 giorni da quel brutto infortunio, che gli ha fatto saltare quasi tutta la stagione, il Pallone d’Oro è tornato in campo. Riporta gianlucadimarzio.com